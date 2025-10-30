https://ria.ru/20251030/jatsenko-2051875038.html
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи
Российская теннисистка Полина Яценко обыграла польку Катажину Каву во втором круге турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
