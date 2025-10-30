Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:08 30.10.2025 (обновлено: 16:13 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/jatsenko-2051875038.html
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи
Российская теннисистка Полина Яценко обыграла польку Катажину Каву во втором круге турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T16:08:00+03:00
2025-10-30T16:13:00+03:00
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953627347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bcc92b657cd0a20647018799f169ef1.jpg
/20250912/kudermetova-2041375521.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953627347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fddd51c316ee778c485c3034b60eeca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ченнаи

Яценко обыграла Каву вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ченнаи

© iStock.com / Liudmila ChernetskaДевушка играет в теннис
Девушка играет в теннис - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Девушка играет в теннис. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Яценко обыграла польку Катажину Каву во втором круге турнира категории WTA 250 в индийском городе Ченнаи, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Яценко, которая занимает 181-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кава является 126-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
В четвертьфинале Яценко сыграет с победительницей матча Зейнеп Сонмез (Турция) - Ланлана Тараруди (Таиланд).
Российская теннисистка Вероника Кудерметова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Вероника Кудерметова не пожала руку 123-й ракетке мира после поражения
12 сентября, 10:02
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала