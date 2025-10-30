На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в четверг в Иерусалиме, сорвавшись с большой высоты во время многотысячного митинга ультраортодоксов против призыва на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила гостелерадиокомпания Пятнадцатилетний подросток погиб в четверг в Иерусалиме, сорвавшись с большой высоты во время многотысячного митинга ультраортодоксов против призыва на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила гостелерадиокомпания Kan

« "Сегодня (в четверг) в Иерусалиме в результате падения с высоты погиб пятнадцатилетний подросток. Это произошло на митинге ультраортодоксов против призыва в Армию обороны Израиля . Мальчик упал … и скончался на месте. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении на сайте Kan.

Отмечается, что после трагедии организаторы митинга объявили о его окончании и попросили участников разойтись, призвав их спуститься с высоких и опасных мест и держаться подальше от мест массового скопления людей.

Ранее в четверг тысячи ультраортодоксов собрались в Иерусалиме на так называемый "марш миллиона" против призыва на службу в армию. На видеороликах, распространенных в социальных сетях, видно, как активисты самостоятельно поднялись на строительный кран рядом со строящимся небоскребом. Митинг привел к транспортному коллапсу в городе из-за перекрытия улиц и подъездных магистралей.

Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.