На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток - РИА Новости, 30.10.2025
21:27 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/izrail-2051966160.html
На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток
На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток - РИА Новости, 30.10.2025
На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток
Пятнадцатилетний подросток погиб в четверг в Иерусалиме, сорвавшись с большой высоты во время многотысячного митинга ультраортодоксов против призыва на службу в РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:27:00+03:00
2025-10-30T21:27:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
йоав галант
израиль
иерусалим
В мире, Израиль, Иерусалим, Йоав Галант
На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток

Kan: в Израиле на митинге ортодоксов против призыва в армию погиб подросток

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в четверг в Иерусалиме, сорвавшись с большой высоты во время многотысячного митинга ультраортодоксов против призыва на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила гостелерадиокомпания Kan.
«
"Сегодня (в четверг) в Иерусалиме в результате падения с высоты погиб пятнадцатилетний подросток. Это произошло на митинге ультраортодоксов против призыва в Армию обороны Израиля. Мальчик упал … и скончался на месте. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Отмечается, что после трагедии организаторы митинга объявили о его окончании и попросили участников разойтись, призвав их спуститься с высоких и опасных мест и держаться подальше от мест массового скопления людей.
Ранее в четверг тысячи ультраортодоксов собрались в Иерусалиме на так называемый "марш миллиона" против призыва на службу в армию. На видеороликах, распространенных в социальных сетях, видно, как активисты самостоятельно поднялись на строительный кран рядом со строящимся небоскребом. Митинг привел к транспортному коллапсу в городе из-за перекрытия улиц и подъездных магистралей.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
Проблема призыва еврейской религиозной молодежи в армию стала особенно актуальной на фоне продолжавшейся два года войны в секторе Газа и активных боевых действий Израиля на других фронтах, которые происходили в течение этого времени. В июле 2024 года бывший в то время министром обороны Израиля Йоав Галант выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.
