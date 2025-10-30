Израиль нанес удары по двум районам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по районам Махмудия и Джормок на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские авиаудары наносятся по Махмудии и Джормуку рядом с населенным пунктом Айшия",- пишет агентство.
Ранее в ночь на четверг израильская армия провела рейд вглубь территории юга Ливана. Спецотряд прошел на километр от границы и атаковал здание муниципалитета поселения Блида в ходе атаки были убит административный сотрудник. Премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал подобные действия грубым нарушением суверенитета страны.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
