Израиль нанес удары по двум районам на юге Ливана

"Вражеские авиаудары наносятся по Махмудии и Джормуку рядом с населенным пунктом Айшия",- пишет агентство.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.