Исследование: Билайн — телеком-оператор №1 в метро Москвы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Согласно данным ежегодного исследования агентства "Телеком Дейли", Билайн занял первое место по совокупному показателю качества связи среди сотовых операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в тоннелях Московского метрополитена, сообщает пресс-служба оператора.

Так, Билайн в третий раз подтверждает статус технологического лидера столичного телеком-рынка, продемонстрировав наилучшую непрерывность соединения (98,8%).

Московское метро — уникальная инженерная среда, где стабильность связи требует высокой точности архитектуры сети и инновационных решений. Благодаря интеллектуальным технологиям Билайна, клиенты оператора могут оставаться онлайн даже на большой глубине и в быстро движущихся поездах — без обрывов, задержек и потери качества.

Кроме того, Билайн показал лучший показатель по пингу — 41 миллисекунда. Этот параметр отражает время отклика сети, то есть скорость, с которой сигнал проходит от устройства пользователя до сервера и обратно. Чем ниже значение, тем выше отзывчивость и стабильность соединения. Пинг 41 миллисекунда — уровень, сравнимый с качеством домашнего вайфай, что особенно ценят геймеры, для которых каждая миллисекунда имеет значение. Для всех остальных пользователей это означает быструю реакцию сети при загрузке контента, онлайн-звонках и видеосвязи — без задержек и ожиданий.

Такие результаты стали возможны благодаря системной модернизации сети и внедрению интеллектуальных технологий, объединенных в концепцию "умной сети" Билайна. Она автоматически анализирует трафик, распределяет нагрузку и поддерживает высокий уровень сигнала даже в зонах пиковой активности.

"Наша цель — быть не просто технологическим лидером, а сделать так, чтобы связь Билайн оставалась стабильной и быстрой там, где клиентам это особенно нужно — дома, на работе и по пути в метро. Мы развиваем сеть, которая быстро растет вместе с городом — с открытием новых станций мы продолжаем строить покрытие, чтобы наши клиенты не теряли связь с близкими, делами и городом", — приводит пресс-служба слова директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.

Лидерство Билайна в метро — часть масштабной программы развития цифровой инфраструктуры в Москве и Подмосковье. Оператор инвестирует в строительство новых базовых станций, модернизацию существующих мощностей и развитие сетевых решений, обеспечивая комфортную работу сервисов даже в условиях высокой нагрузки.

* Исследование проводилось Информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в Московском метрополитене в октябре 2025 года с помощью критериев, выбранных "Телеком Дейли" самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ "Телеком Дейли" (12+).