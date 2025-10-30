Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
17:38 30.10.2025 (обновлено: 17:56 30.10.2025)
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
Испытания "Буревестника" направлены на обеспечение эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания, сообщила официальный... РИА Новости, 30.10.2025
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД

МИД: испытания Буревестника направлены на обеспечение надежности сил сдерживания

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытания "Буревестника" направлены на обеспечение эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же. Россия на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания", - сказала она на брифинге для СМИ, комментируя испытания этих вооружений.
Также она отметила, что разработку таких вооружений Россия ведет вынужденно.
"Что касается систем подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. В частности, нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере противоракетной обороны", - заявила Захарова.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Песков рассказал о прикладном значении технологий "Буревестника"
БезопасностьРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
