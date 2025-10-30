Рейтинг@Mail.ru
В Кремле надеются, что Трампу корректно донесли об испытаниях "Посейдона"
13:07 30.10.2025 (обновлено: 13:11 30.10.2025)
В Кремле надеются, что Трампу корректно донесли об испытаниях "Посейдона"
Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была доведена до президента США Дональда Трампа корректно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, дональд трамп, дмитрий песков, россия, сша, посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", владимир путин, валерий герасимов
В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, США, Посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Владимир Путин, Валерий Герасимов
В Кремле надеются, что Трампу корректно донесли об испытаниях "Посейдона"

Песков: РФ надеется, что до Трампа корректно донесли об испытаниях "Посейдона"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была доведена до президента США Дональда Трампа корректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что, что касается испытаний "Буревестника" и "Посейдона", что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мире трактоваться как ядерное испытание", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
 
В миреДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСШАПосейдон (подводный беспилотник)межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Владимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
