В Сенате США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Стоимость каждого испытания ядерного оружия может обойтись Соединенным Штатам в сумму до 150 миллионов долларов, заявила сенатор США Мэйзи Хироно.

"С учётом таких огромных затрат, как вы думаете, стоит ли нам возобновлять ядерные испытания, стоимость которых, по оценкам экспертов, составит от 125 до 150 миллионов долларов за одно испытание?" - спросила Хироно вице-адмирала Ричарда Коррела, которого президент США Дональд Трамп номинировал на пост главы стратегического командования вооружённых сил страны.