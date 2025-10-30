https://ria.ru/20251030/ispytanie-2051901454.html
В Сенате США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия
Стоимость каждого испытания ядерного оружия может обойтись Соединенным Штатам в сумму до 150 миллионов долларов, заявила сенатор США Мэйзи Хироно. РИА Новости, 30.10.2025
сша
Хироно: каждое ядерное испытание обойдется США в 150 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Стоимость каждого испытания ядерного оружия может обойтись Соединенным Штатам в сумму до 150 миллионов долларов, заявила сенатор США Мэйзи Хироно.
Ранее президент США Дональд Трамп
поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"С учётом таких огромных затрат, как вы думаете, стоит ли нам возобновлять ядерные испытания, стоимость которых, по оценкам экспертов, составит от 125 до 150 миллионов долларов за одно испытание?" - спросила Хироно вице-адмирала Ричарда Коррела, которого президент США Дональд Трамп номинировал на пост главы стратегического командования вооружённых сил страны.