В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами

МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Полиция Испании приняла участие в совместной операции Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и правоохранительных органов Франции, Болгарии и Румынии, ликвидировав международную преступную организацию, занимавшуюся манипуляциями с результатами теннисных матчей и ставками на них, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

« "Сотрудники национальной полиции Испании приняли участие в операции, координируемой Евроюстом при участии правоохранительных органов Франции Болгарии , Испании и Румынии , в ходе которой была ликвидирована преступная сеть, создавшая сложную систему договорных матчей в теннисе", - говорится в сообщении.

Согласно полиции, преступная сеть действовала с 2018 по 2024 год, обеспечивая крупные выигрыши своим клиентам за счёт подкупа игроков. В ходе операции были задержаны 16 человек - девять во Франции, четыре в Болгарии, двое в Румынии и один в Испании. В испанских городах Гвадалахара Вальядолид проведены обыски, в результате которых изъяты доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной схеме.

Расследование началось после появления подозрений в аномальных результатах матчей, когда теннисисты более высокого рейтинга неожиданно проигрывали важные сеты или целые матчи. Анализ данных международных букмекерских контор выявил совпадения и подозрительную синхронность ставок, которые делались одновременно в нескольких странах.