Рейтинг@Mail.ru
В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:33 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ispanija-2051960207.html
В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами
В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами
Полиция Испании приняла участие в совместной операции Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и правоохранительных органов Франции,... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T20:33:00+03:00
2025-10-30T20:33:00+03:00
теннис
в мире
испания
франция
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104933/70/1049337026_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8c2b105b691855bb7a0aff1cb0c1c596.jpg
/20250831/dogovornyak-2038635566.html
/20251029/belorussija-2051663804.html
испания
франция
болгария
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104933/70/1049337026_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_89714cfb5e3d481ea633dd4b30804562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, испания, франция, болгария
Теннис, В мире, Испания, Франция, Болгария
В Испании ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся договорными матчами

В Европе раскрыли международную преступную сеть по договорным теннисным матчам

© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / Matthias Stolt
Сотрудник испанской полиции. Архивное фото
Читать в
Дзен
МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Полиция Испании приняла участие в совместной операции Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и правоохранительных органов Франции, Болгарии и Румынии, ликвидировав международную преступную организацию, занимавшуюся манипуляциями с результатами теннисных матчей и ставками на них, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Сотрудники национальной полиции Испании приняли участие в операции, координируемой Евроюстом при участии правоохранительных органов Франции, Болгарии, Испании и Румынии, в ходе которой была ликвидирована преступная сеть, создавшая сложную систему договорных матчей в теннисе", - говорится в сообщении.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Москве осудили гандболистов за "договорняки" на чемпионате Европы
31 августа, 11:17
Согласно полиции, преступная сеть действовала с 2018 по 2024 год, обеспечивая крупные выигрыши своим клиентам за счёт подкупа игроков. В ходе операции были задержаны 16 человек - девять во Франции, четыре в Болгарии, двое в Румынии и один в Испании. В испанских городах Гвадалахара и Вальядолид проведены обыски, в результате которых изъяты доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной схеме.
Расследование началось после появления подозрений в аномальных результатах матчей, когда теннисисты более высокого рейтинга неожиданно проигрывали важные сеты или целые матчи. Анализ данных международных букмекерских контор выявил совпадения и подозрительную синхронность ставок, которые делались одновременно в нескольких странах.
Следствие установило, что сеть базировалась в Болгарии и действовала через посредников в Испании, Румынии и Франции, где подкупались теннисисты, в том числе входившие в рейтинг топ-100 ATP. Финансовые операции показали, что через систему переводов участники схемы получили незаконную прибыль на сумму около 800 тысяч евро.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Белоруссии за организацию "договорняков" задержали букмекеров
29 октября, 22:50
 
ТеннисВ миреИспанияФранцияБолгария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала