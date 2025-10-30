Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду

Что же случилось с пропавшим в Турции российским пловцом? Захлебнулся и утонул? Скрывается от проблем? Или, может, решил начать новую жизнь со второй семьей? РИА Новости Спорт рассказывает о новых версиях исчезновения Николая Свечникова.

"Он нас запутывает!"

Мать Свечникова Галина три дня назад прибыла в Турцию, чтобы лично погрузиться в поиски, безрезультатно тянущиеся уже больше двух месяцев. На следующий день после прилета в Стамбул она увиделась с уникальным местным свидетелем, который последним видел Николая. Именно он сказал ему: “Не туда плывешь”. На что русский пловец просто махнул рукой и поплыл дальше, в известном только ему направлении.

Галина долго ждала ответа от него и молилась, чтобы эта встреча состоялась. Турок ее поначалу игнорировал. Но 29 октября они, наконец, поговорили до часу ночи, и этот загадочный человек вызвал у нее двоякие чувства. Показалось, что он морочит ей голову.

« "Есть подозрение, что он зачем-то нас запутывает. Свидетель - пожилой турок, любит к себе внимание. Его версия, что Николай сбежал от СВО и долгов", - поделилась Галина с РИА Новости.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

Подобные версии ей кажутся бредом, ведь сына устраивала жизнь в России, где у него своя школа BeSwim в Крылатском.

Но вторая версия оказалась и вовсе шокирующей: Николай мог перебраться ради другой… семьи.

Как любящий сын, муж и отец мог это на этой пойти? Еще и таким громким способом. Дома еще ждут супруга Антонина и сын, которому нет и двух лет. К тому же, по словам матери, Николай первый раз был в Стамбуле. Доказательства этому - печати в паспорте о перелетах. Кажется, турецкий гражданин пересмотрел местных сериалов и решил сам стать героем одной из таких картин.

Тем не менее, эта история действительно заинтересовала телевизионщиков. Пока репортеров. Семья Свечникова дала интервью турецкому и российскому телеканалам, в котором призвала очевидцев найтись и сообщить, если видели Николая и знают о его местоположении. Нашедшему сына Галина пообещала вознаграждение в сумме, эквивалентной размере 1 миллиону рублей.

"Почему оставил документы в отеле?"

Очевидно, семья уже прибегает к крайним мерам. Обращение в Генеральную прокуратуру РФ, неоднократные запросы в МИД, попытки подать иск о халатности к организаторам заплыва и усилить поиски в Босфоре, расширение операции в Мраморное море при помощи Красного креста, работа с турецким адвокатом, - ничего не дало хоть какой-то ясности и результатов.

А тем временем неизвестность продолжает угнетать и пугать мать. У нее появлялись подозрения о том, что организаторы турнира что-то скрывают. Они говорят, что записей заплыва нет. Но съемка точно велась, на мероприятии было много корреспондентов. Также на берегу пролива расположено кафе, но и оттуда все записи изъяты и не предоставляются родственникам.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

Если спустя два месяца после исчезновения спасатели не могут найти тело, может, пловец все-таки жив? Но почему тогда до сих пор не объявился? В версию о том, что Николай просто бесследно скрылся, никому не сообщив, мать не верит. Да и она не особо поддается логике. В отеле, где Николай остановился на время заплыва, остались его вещи, среди которых - паспорт. Даже если он хотел перебраться в другую страну и начать новую жизнь без долгов с заграничной семьей, почему не взял с собой документы?