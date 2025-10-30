Рейтинг@Mail.ru
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду
30.10.2025
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду
Что же случилось с пропавшим в Турции российским пловцом? Захлебнулся и утонул? Скрывается от проблем? Или, может, решил начать новую жизнь со второй семьей?... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
плавание
Анастасия Пойманова
Анастасия Пойманова
Сбежал из России ради новой жены? Мама пропавшего пловца ищет правду

Мать пропавшего в Босфоре Свечникова объявила награду за информацию о сыне

Анастасия Пойманова
Анастасия Пойманова
Что же случилось с пропавшим в Турции российским пловцом? Захлебнулся и утонул? Скрывается от проблем? Или, может, решил начать новую жизнь со второй семьей? РИА Новости Спорт рассказывает о новых версиях исчезновения Николая Свечникова.

"Он нас запутывает!"

Мать Свечникова Галина три дня назад прибыла в Турцию, чтобы лично погрузиться в поиски, безрезультатно тянущиеся уже больше двух месяцев. На следующий день после прилета в Стамбул она увиделась с уникальным местным свидетелем, который последним видел Николая. Именно он сказал ему: “Не туда плывешь”. На что русский пловец просто махнул рукой и поплыл дальше, в известном только ему направлении.
Галина долго ждала ответа от него и молилась, чтобы эта встреча состоялась. Турок ее поначалу игнорировал. Но 29 октября они, наконец, поговорили до часу ночи, и этот загадочный человек вызвал у нее двоякие чувства. Показалось, что он морочит ей голову.
«
"Есть подозрение, что он зачем-то нас запутывает. Свидетель - пожилой турок, любит к себе внимание. Его версия, что Николай сбежал от СВО и долгов", - поделилась Галина с РИА Новости.
Подобные версии ей кажутся бредом, ведь сына устраивала жизнь в России, где у него своя школа BeSwim в Крылатском.
Но вторая версия оказалась и вовсе шокирующей: Николай мог перебраться ради другой… семьи.
Как любящий сын, муж и отец мог это на этой пойти? Еще и таким громким способом. Дома еще ждут супруга Антонина и сын, которому нет и двух лет. К тому же, по словам матери, Николай первый раз был в Стамбуле. Доказательства этому - печати в паспорте о перелетах. Кажется, турецкий гражданин пересмотрел местных сериалов и решил сам стать героем одной из таких картин.
Тем не менее, эта история действительно заинтересовала телевизионщиков. Пока репортеров. Семья Свечникова дала интервью турецкому и российскому телеканалам, в котором призвала очевидцев найтись и сообщить, если видели Николая и знают о его местоположении. Нашедшему сына Галина пообещала вознаграждение в сумме, эквивалентной размере 1 миллиону рублей.
"Почему оставил документы в отеле?"

Очевидно, семья уже прибегает к крайним мерам. Обращение в Генеральную прокуратуру РФ, неоднократные запросы в МИД, попытки подать иск о халатности к организаторам заплыва и усилить поиски в Босфоре, расширение операции в Мраморное море при помощи Красного креста, работа с турецким адвокатом, - ничего не дало хоть какой-то ясности и результатов.
А тем временем неизвестность продолжает угнетать и пугать мать. У нее появлялись подозрения о том, что организаторы турнира что-то скрывают. Они говорят, что записей заплыва нет. Но съемка точно велась, на мероприятии было много корреспондентов. Также на берегу пролива расположено кафе, но и оттуда все записи изъяты и не предоставляются родственникам.
Если спустя два месяца после исчезновения спасатели не могут найти тело, может, пловец все-таки жив? Но почему тогда до сих пор не объявился? В версию о том, что Николай просто бесследно скрылся, никому не сообщив, мать не верит. Да и она не особо поддается логике. В отеле, где Николай остановился на время заплыва, остались его вещи, среди которых - паспорт. Даже если он хотел перебраться в другую страну и начать новую жизнь без долгов с заграничной семьей, почему не взял с собой документы?
Тем временем поиски продолжаются, Галина Свечникова отчаянно верит в то, что сын вернется живым, и ждет желающих заработать миллион рублей очевидцев, параллельно выкладывая в социальные сети фото Николая с подписью “Мы тебя любим. Верим. И ждем”.
