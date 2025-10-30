Стали известны итоги рейтинга скорости мобильного интернета в метро Москвы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало итоги ежегодного исследования качества связи сотовых операторов в тоннелях Московского метрополитена, которое провели в конце октября.

Тестировщики агентства работали ежедневно, в будни и выходные при максимальной и минимальной нагрузке сетей.

По итогам тестов, средняя скорость передачи данных к абоненту (download), что является основным показателем при замерах качества связи, среди четырех операторов в перегонах между станциями увеличилась до 94,7 с 85,5 мегабита в секунду в конце 2024 года и приблизилась к максимумам 2023-го — 95,6 мегабита в секунду.

"Здесь на первом месте МТС — 113,8 мегабита в секунду, "Билайн" и "МегаФон" разделили второе место — 104 мегабит в секунду <...>. У T2 — 56,9 мегабита в секунду", — говорится в исследовании.

Другая из основных качественных характеристик — пинг или задержка сигнала, демонстрирующая скорость доставки пакета данных на сервер и обратно к абоненту. Чем ниже пинг, тем лучше. Среднее значение пинга для четырех операторов — 47,3 миллисекунды.

Лучший (минимальный) пинг зафиксирован в сети "Билайн" — 41 миллисекунда. У МТС — 48 миллисекунды. "МегаФон" и Т2 поделили третье место — 50 миллисекунд.

Еще один важный показатель качества услуг связи при перемещении в тоннелях — непрерывность соединения.

"По всем сетям достиг в среднем 97,2%. Годом ранее — 93,8%, на конец 2023 — 95,3%. Такова доля успешных интернет-соединений на одних и тех же маршрутах", — отмечается в сообщении агентства.

Непрерывность в сети "Билайн" выше, чем у других сетей — 98,8%. За ним следует Т2 — 98,75%. У "МегаФона" — 97,9%, у МТС — 93,5%.