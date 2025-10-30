Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения
Наука
 
10:07 30.10.2025 (обновлено: 12:03 30.10.2025)
Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения
Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения - РИА Новости, 30.10.2025
Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения
Возмущения геомагнитной обстановки сохранятся еще примерно в течение суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:07:00+03:00
2025-10-30T12:03:00+03:00
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
космос - риа наука
российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения

Возмущения геомагнитной обстановки продлятся около суток

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Возмущения геомагнитной обстановки сохранятся еще примерно в течение суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируется сохранение геомагнитных возмущений на срок около суток. Вспышечная активность — спокойная", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
29 октября, 12:25
Накануне ученые рассказали, что на фоне умеренной геомагнитной нестабильности на севере и северо-западе России можно наблюдать полярные сияния. Наиболее благоприятные условия для этого складываются в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми. Не исключаются сияния и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце
26 августа, 09:24
 
Наука
 
 
