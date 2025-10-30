Ученые рассказали, сколько еще продлятся геомагнитные возмущения

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Возмущения геомагнитной обстановки сохранятся еще примерно в течение суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируется сохранение геомагнитных возмущений на срок около суток. Вспышечная активность — спокойная", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Накануне ученые рассказали, что на фоне умеренной геомагнитной нестабильности на севере и северо-западе России можно наблюдать полярные сияния. Наиболее благоприятные условия для этого складываются в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми. Не исключаются сияния и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
