В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятый раз за день в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное".

