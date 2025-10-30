Рейтинг@Mail.ru
Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP
Теннис
 
19:51 30.10.2025 (обновлено: 20:06 30.10.2025)
Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP
Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
/20251030/bublik-2051949172.html
спорт, париж, казахстан, карен хачанов, алекс де минаур, александр бублик, карлос алькарас, атр
Теннис, Спорт, Париж, Казахстан, Карен Хачанов, Алекс де Минаур, Александр Бублик, Карлос Алькарас, АТР
Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP

Де Минаур обыграл Хачанова и квалифицировался на итоговый турнир ATP

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
В матче третьего круга посеянный под десятым номером Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру (6) со счетом 2:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.
Благодаря этой победе де Минаур квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он стал седьмым из восьми участников предстоящих соревнований. Ранее на турнир, который пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября, отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
В четвертьфинале турнира в Париже де Минаур сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Бублик обыграл Фрица на "Мастерсе" в Париже
30 октября, 19:43
 
ТеннисСпортПарижКазахстанКарен ХачановАлекс де МинаурАлександр БубликКарлос АлькарасАТР
 
