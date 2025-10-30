Де Минаур обыграл Хачанова в Париже и отобрался на итоговый турнир ATP

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
В матче третьего круга посеянный под десятым номером Хачанов проиграл австралийцу Алексу де Минауру (6) со счетом 2:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.
Благодаря этой победе де Минаур квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он стал седьмым из восьми участников предстоящих соревнований. Ранее на турнир, который пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября, отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
В четвертьфинале турнира в Париже де Минаур сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
