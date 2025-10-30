Глава Гагаузии назвала судебный процесс над ней фарсом

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебный процесс над ней является фарсом, цель его - не установление справедливости, а стремление любой ценой удержаться в рамках заранее написанного молдавскими властями сценария, соответствующее заявление опубликовано в ее официальном Telegram-канале.
В четверг в Апелляционной палате Кишинева состоялось очередное заседание по делу Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора. Защита считает такую практику необоснованной и дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на заседаниях апелляционной палаты Кишинева, однако суд отклонил оба ходатайства. Следующее слушание назначено на 3 ноября.
"С каждым днём этот процесс всё очевиднее показывает: цель здесь не установление справедливости, а стремление любой ценой удержаться в рамках заранее написанного сценария", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
По словам главы Гагаузии, сегодня свидетели, приглашённые стороной обвинения, признали, что знают ее лишь по телевизору, никогда не были с ней знакомы и не встречались лично.
"Следовательно, их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств. И это лишь один из аргументов, подтверждающих, что данный процесс превратился в фарс. Сегодня же мои адвокаты подали несколько ходатайств — все без исключения были отклонены. Одно из них касалось моего личного участия в судебных заседаниях, чтобы я могла в полной мере реализовать своё законное право на защиту. Однако и в этом мне отказали", - пояснила Гуцул.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.