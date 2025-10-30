Глава Гагаузии назвала судебный процесс над ней фарсом

"С каждым днём этот процесс всё очевиднее показывает: цель здесь не установление справедливости, а стремление любой ценой удержаться в рамках заранее написанного сценария", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через ее адвокатов.

"Следовательно, их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств. И это лишь один из аргументов, подтверждающих, что данный процесс превратился в фарс. Сегодня же мои адвокаты подали несколько ходатайств — все без исключения были отклонены. Одно из них касалось моего личного участия в судебных заседаниях, чтобы я могла в полной мере реализовать своё законное право на защиту. Однако и в этом мне отказали", - пояснила Гуцул.