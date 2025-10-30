https://ria.ru/20251030/gto-2051872650.html
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО - РИА Новости, 30.10.2025
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг выполнил нормативы ГТО по трем видам: рывку гири, отжиманиям и прыжкам в длину. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:01:00+03:00
2025-10-30T16:01:00+03:00
2025-10-30T16:40:00+03:00
самарская область
кинельский район
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051881316_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_919461fa1fa6daa4071b15de5fa6ad5f.jpg
https://ria.ru/20251030/kompensatsiya-2051872000.html
самарская область
кинельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051881316_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_7dcbcb43452b85290846175769c4aa8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, кинельский район, вячеслав федорищев
Самарская область, Кинельский район, Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО по трем видам
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг выполнил нормативы ГТО по трем видам: рывку гири, отжиманиям и прыжкам в длину.
"Сегодня в школе поселка Кинельский был день ГТО. Как ранее обещал ребятам, проходил тестирование вместе с ними. Испытал себя в трех видах. Рывок гири - золото, а отжимания и прыжок в длину - серебро. Есть к чему стремиться", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что намерен продолжить подготовку и улучшить результаты при дальнейшем выполнении нормативов.
Глава региона отметил, что на данный момент в движение ГТО вовлечены свыше 720 тысяч жителей Самарской области всех возрастов. Сдать нормативы можно в 88 центрах тестирования ГТО.
В рамках поездки в Кинельский район Федорищев также посетил несколько объектов в селе Георгиевка. Так, губернатор проверил, как ведется ремонт в спортивно-физкультурном комплексе "Лидер" после обращения местного жителя. Часть работ еще предстоит завершить. Федорищев также поручил построить рядом с комплексом новую спортивную площадку. Кроме того, во время рабочей поездки было принято решение отремонтировать местный дом культуры и врачебную амбулаторию.