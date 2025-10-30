Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО

САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг выполнил нормативы ГТО по трем видам: рывку гири, отжиманиям и прыжкам в длину.

"Сегодня в школе поселка Кинельский был день ГТО. Как ранее обещал ребятам, проходил тестирование вместе с ними. Испытал себя в трех видах. Рывок гири - золото, а отжимания и прыжок в длину - серебро. Есть к чему стремиться", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

Губернатор добавил, что намерен продолжить подготовку и улучшить результаты при дальнейшем выполнении нормативов.

Глава региона отметил, что на данный момент в движение ГТО вовлечены свыше 720 тысяч жителей Самарской области всех возрастов. Сдать нормативы можно в 88 центрах тестирования ГТО.