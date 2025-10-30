Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО - РИА Новости, 30.10.2025
16:01 30.10.2025 (обновлено: 16:40 30.10.2025)
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
самарская область, кинельский район, вячеслав федорищев
Самарская область, Кинельский район, Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО

Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО по трем видам

САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг выполнил нормативы ГТО по трем видам: рывку гири, отжиманиям и прыжкам в длину.
"Сегодня в школе поселка Кинельский был день ГТО. Как ранее обещал ребятам, проходил тестирование вместе с ними. Испытал себя в трех видах. Рывок гири - золото, а отжимания и прыжок в длину - серебро. Есть к чему стремиться", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что намерен продолжить подготовку и улучшить результаты при дальнейшем выполнении нормативов.
Глава региона отметил, что на данный момент в движение ГТО вовлечены свыше 720 тысяч жителей Самарской области всех возрастов. Сдать нормативы можно в 88 центрах тестирования ГТО.
В рамках поездки в Кинельский район Федорищев также посетил несколько объектов в селе Георгиевка. Так, губернатор проверил, как ведется ремонт в спортивно-физкультурном комплексе "Лидер" после обращения местного жителя. Часть работ еще предстоит завершить. Федорищев также поручил построить рядом с комплексом новую спортивную площадку. Кроме того, во время рабочей поездки было принято решение отремонтировать местный дом культуры и врачебную амбулаторию.
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
Самарская областьКинельский районВячеслав Федорищев
 
 
