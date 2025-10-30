Как будто заснул вчера: что нашли археологи в "гробнице Цербера"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Одно из самых впечатляющих открытий последних лет совершили археологи в итальянском городе Джульяно под Неаполем. Ученые Одно из самых впечатляющих открытий последних лет совершили археологи в итальянском городе Джульяно под Неаполем. Ученые вскрыли древний саркофаг, известный как "гробница Цербера", возрастом около 2000 лет. И увиденное их поразило.

"Гробница Цербера"

Древнее захоронение было найдено на сельскохозяйственных угодьях во время археологических раскопок, проведенных перед началом ремонтных работ в городской системе водоснабжения. Археологам очень повезло, что гробница оказалась нетронутой и дошла до наших дней в практически первозданном виде.

"Потолки и стены гробницы украшены фресками в идеальном состоянии. По всему помещению изображены мифологические сцены и фигуративные изображения, среди которых выделяется трехголовая собака", — рассказал Мариано Нуццо, руководитель отдела археологии, изобразительного искусства и ландшафтного дизайна Неаполя.

Погребальную камеру назвали "гробницей Цербера" именно из-за изображения мифологического персонажа. Тот, по преданию, охранял врата в подземный мир.

Судя по всему, на фреске изображен двенадцатый и самый опасный из подвигов Геракла: он спустился в Аид, чтобы схватить трехголового пса Цербера.

Но наибольшую интригу для ученых представлял нетронутый саркофаг.

Тело, укрытое саваном

Однако прежде чем открыть саркофаг, команда ученых во главе с Симоной Формолой провела предварительное исследование. Они заглянули внутрь с помощью микрокамеры, полученные кадры их весьма обнадежили. Только после этого решились приподнять крышку гробницы.

Археологи увидели тело, лежащее лицом вверх и укрытое тканым саваном. Все сохранилось в очень хорошем состоянии.

Рядом с мумией нашли множество ценных артефактов: сосуды для благовоний, инструменты для омовения тела и ритуальные дары.

Обнаруженные предметы говорят о том, что покойный был человеком уважаемым, высокого социального статуса. Возможно, именно для него изначально был построен мавзолей.

Несколько причин

Уникальный микроклимат подземной камеры, видимо, способствовал сохранности. Саван подвергся минерализации, то есть ткани впитали минеральные соли из окружающей среды, благодаря чему тело не разложилось.

Способствовало целостности и то, что мумию обработали специальными кремами, обладающими консервирующими свойствами.

Эти вещества, а также пыльца и другие органические материалы, найденные в гробнице, заявляют ученые, говорят об одном: методы бальзамирования были сложнее, чем принято считать.

Анализ ДНК

В ближайшие месяцы ученые намерены провести генетические анализы останков. Это позволит выяснить происхождение человека, его пол, возраст и наличие заболеваний. Ранее подобные исследования помогли воссоздать социальный портрет жителей древнего Неаполя — от ремесленников до знати.

Специалисты также планируют сравнить результаты с данными других захоронений региона. Это даст возможность понять, как изменялись традиции и обряды с I века до н. э. до первых лет новой эры.

Не просто находка

Раскопки "гробницы Цербера" позволили получить массу информации о погребальных обрядах того времени.

"За последние месяцы в результате лабораторных исследований образцов, взятых из захоронений и мест погребения, было получено значительное количество данных об обращении с телами умерших и погребальных ритуалах, что существенно расширило наши знания", – сообщил Мариано Нуццо.

Важно отметить, что находка из Джульяно — не просто редкий пример сохранности тела. Она открывает возможность изучить социальную и культурную жизнь римлян, живших две тысячи лет назад.