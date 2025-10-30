Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем
18:45 30.10.2025
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем
Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве, сообщили в сообществе "Русский дубляж". РИА Новости, 30.10.2025
москва, андрей гриневич, новости культуры
Культура, Москва, Андрей Гриневич, Новости культуры
Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве

© Фото : соцсети актераАктер дубляжа Андрей Гриневич
Актер дубляжа Андрей Гриневич - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : соцсети актера
Актер дубляжа Андрей Гриневич. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве, сообщили в сообществе "Русский дубляж".
Гриневич, подаривший свой голос голливудским актерам Брюсу Уиллису, Шону Коннери, а также Владимиру Шевелькову в фильме "Гардемарины, вперед!", умер в возрасте 69 лет в среду.
«

"Прощание с Андреем Гриневичем будет проходить 1 ноября (суббота) в 12:00 в ЦКБ. Адрес: ул. Маршала Тимошенко, д. 25", - говорится в сообщении.

Свечи и гвоздики - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Умер актер дубляжа Андрей Гриневич
29 октября, 17:09
 
Культура
 
 
