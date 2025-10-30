https://ria.ru/20251030/grinevich-2051933737.html
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем - РИА Новости, 30.10.2025
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем
Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве, сообщили в сообществе "Русский дубляж". РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:45:00+03:00
2025-10-30T18:45:00+03:00
2025-10-30T18:45:00+03:00
культура
москва
андрей гриневич
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051569352_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_520c75ff327f7a97c2b060eaf470e02e.jpg
https://ria.ru/20251029/grinevich-2051569710.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051569352_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_f4b8633ffb1ad579d13c18e6fe640e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей гриневич, новости культуры
Культура, Москва, Андрей Гриневич, Новости культуры
Стала известна дата прощания с Андреем Гриневичем
Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве