01:46 30.10.2025
В ГД предложили передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО
В ГД предложили передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать конфискованное имущество коррупционеров, в частности, недвижимость
2025
общество, московская область (подмосковье), госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ
В ГД предложили передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО

Миронов предложил передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать конфискованное имущество коррупционеров, в частности, недвижимость участникам СВО в безвозмездное пользование.
"Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование", - сказал Миронов РИА Новости.
