В ГД предложили передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать конфискованное имущество коррупционеров, в частности, недвижимость участникам СВО в безвозмездное пользование.
"Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии напомнил, что в августе он обратился к правительству с инициативой наделить фонд "Защитники Отечества" правом распоряжаться обращенной в собственность государства недвижимостью, а также денежными средствами, полученными в результате ее реализации.
"Только в Подмосковье
не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности – пускать с молотка на нужды наших героев!" - добавил политик.