https://ria.ru/20251030/gonki-2051884679.html
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
Федерация автоспорта Мексики обвинила новозеландского гонщика Лиама Лоусона из команды Racing Bulls по итогам расследования инцидента с выбежавшими на трассу... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T16:45:00+03:00
2025-10-30T16:45:00+03:00
2025-10-30T16:45:00+03:00
формула-1
уильямс
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/87/1558648781_284:0:741:257_1920x0_80_0_0_b0be31be957af2eb506f96866cb5c1d1.png
/20251030/batton--2051788680.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/87/1558648781_341:0:684:257_1920x0_80_0_0_db6d1403438e521773daa3e81599b2c0.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильямс, спорт, вокруг спорта
Формула-1, Уильямс, Спорт, Вокруг спорта
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
В Мексике обвинили Лоусона в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федерация автоспорта Мексики обвинила новозеландского гонщика Лиама Лоусона из команды Racing Bulls по итогам расследования инцидента с выбежавшими на трассу маршалами по ходу гонки Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщается на официальном сайте организации.
Воскресная гонка проходила в Мехико на автодроме имени братьев Родригес. На первом повороте Лоусон столкнулся с пилотом "Уильямса" Александером Албоном из Таиланда, в результате чего был вынужден ехать в боксы для замены переднего антикрыла. На трассе появились два желтых флага, предупреждающие об опасности на траектории. В этот момент новозеландец едва не наехал на двух маршалов, находившихся на трассе, чтобы убрать обломки.
В отчете федерации акцент сделан на том, что Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов. "При анализе последовательности событий с камеры на болиде можно увидеть, что гонщик, приближаясь к первому повороту, начинает поворачивать, чтобы занять траекторию. В этот момент он отчетливо видит присутствие маршалов, при этом сохраняет угол наклона руля при прохождении поворота", - говорится в отчете.
Международная автомобильная федерация (FIA) пока не обнародовала итоги своего расследования инцидента.