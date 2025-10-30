Рейтинг@Mail.ru
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
Формула-1
 
16:45 30.10.2025
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"
уильямс, спорт, вокруг спорта
Формула-1, Уильямс, Спорт, Вокруг спорта
В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федерация автоспорта Мексики обвинила новозеландского гонщика Лиама Лоусона из команды Racing Bulls по итогам расследования инцидента с выбежавшими на трассу маршалами по ходу гонки Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщается на официальном сайте организации.
Воскресная гонка проходила в Мехико на автодроме имени братьев Родригес. На первом повороте Лоусон столкнулся с пилотом "Уильямса" Александером Албоном из Таиланда, в результате чего был вынужден ехать в боксы для замены переднего антикрыла. На трассе появились два желтых флага, предупреждающие об опасности на траектории. В этот момент новозеландец едва не наехал на двух маршалов, находившихся на трассе, чтобы убрать обломки.
В отчете федерации акцент сделан на том, что Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов. "При анализе последовательности событий с камеры на болиде можно увидеть, что гонщик, приближаясь к первому повороту, начинает поворачивать, чтобы занять траекторию. В этот момент он отчетливо видит присутствие маршалов, при этом сохраняет угол наклона руля при прохождении поворота", - говорится в отчете.
Международная автомобильная федерация (FIA) пока не обнародовала итоги своего расследования инцидента.
Гонщик команды Макларен Дженсон Баттон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Чемпион мира "Формулы-1" объявил о завершении карьеры
30 октября, 11:21
 
Формула-1УильямсСпортВокруг спорта
 
