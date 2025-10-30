В Мексике обвинили гонщика в инциденте с маршалами на Гран-при "Формулы-1"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федерация автоспорта Мексики обвинила новозеландского гонщика Лиама Лоусона из команды Racing Bulls по итогам расследования инцидента с выбежавшими на трассу маршалами по ходу гонки Гран-при Мексики "Формулы-1", сообщается на официальном сайте организации.

Воскресная гонка проходила в Мехико на автодроме имени братьев Родригес. На первом повороте Лоусон столкнулся с пилотом "Уильямса" Александером Албоном из Таиланда, в результате чего был вынужден ехать в боксы для замены переднего антикрыла. На трассе появились два желтых флага, предупреждающие об опасности на траектории. В этот момент новозеландец едва не наехал на двух маршалов, находившихся на трассе, чтобы убрать обломки.

В отчете федерации акцент сделан на том, что Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов. "При анализе последовательности событий с камеры на болиде можно увидеть, что гонщик, приближаясь к первому повороту, начинает поворачивать, чтобы занять траекторию. В этот момент он отчетливо видит присутствие маршалов, при этом сохраняет угол наклона руля при прохождении поворота", - говорится в отчете.