Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Александр Плясунов, первый тренер российского полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил РИА Новости, что футболисту не стоит спешить со сменой клуба.
В среду полузащитник впервые отличился за "Монако" в нынешнем сезоне, оформив дубль в матче десятого тура чемпионата Франции с "Нантом". До этого Головин не забивал в официальных встречах с 25 января, а предыдущий дубль оформил в октябре 2023 года.
«
"На мой взгляд, Саша на своем месте. Ему нравится, он получает достаточно игрового времени, в команде пользуется авторитетом и уверен в себе. Профессиональные амбиции у него, конечно, есть, но и в сборной все хорошо - его стабильно вызывают. Главное, чтобы не было травм, чтобы приносил пользу команде и чтобы ничто его не угнетало. Не стоит делать резких поворотов. Иногда старое - это и есть лучшее новое", - сказал Плясунов.