Рейтинг@Mail.ru
Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:34 30.10.2025 (обновлено: 14:11 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/golovin-2051831691.html
Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба
Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба
Александр Плясунов, первый тренер российского полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил РИА Новости, что футболисту не стоит спешить со сменой клуба. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T13:34:00+03:00
2025-10-30T14:11:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат франции по футболу (лига 1)
монако
александр головин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855986226_4:0:1160:650_1920x0_80_0_0_c8cae91639a13861297ea8c971eb43b5.jpg
/20250327/golovin-2007589884.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855986226_259:0:1126:650_1920x0_80_0_0_591be184d22604874bd37a7821509496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1), монако, александр головин
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Монако, Александр Головин
Тренер Головина призвал игрока не спешить со сменой клуба

Плясунов заявил, что Головину не стоит спешить менять "Монако" на другой клуб

© Фото : Пресс-служба ФК "Монако"Александр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Монако"
Александр Головин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Александр Плясунов, первый тренер российского полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил РИА Новости, что футболисту не стоит спешить со сменой клуба.
В среду полузащитник впервые отличился за "Монако" в нынешнем сезоне, оформив дубль в матче десятого тура чемпионата Франции с "Нантом". До этого Головин не забивал в официальных встречах с 25 января, а предыдущий дубль оформил в октябре 2023 года.
«
"На мой взгляд, Саша на своем месте. Ему нравится, он получает достаточно игрового времени, в команде пользуется авторитетом и уверен в себе. Профессиональные амбиции у него, конечно, есть, но и в сборной все хорошо - его стабильно вызывают. Главное, чтобы не было травм, чтобы приносил пользу команде и чтобы ничто его не угнетало. Не стоит делать резких поворотов. Иногда старое - это и есть лучшее новое", - сказал Плясунов.
Последний раз Головин выступал за сборную России в сентябре. Тогда он сыграл в гостевом товарищеском матче против команды Катара (4:1), где провел всю игру с капитанской повязкой и отметился голом.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов "Монако"
27 марта, 01:28
 
ФутболСпортЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)МонакоАлександр Головин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала