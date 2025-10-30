Дубль Головина помог "Монако" победить в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл "Нант" в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Мамаду Кулибали (6-я минута), Фоларин Балоган (41), Манес Аклиуш (55) и российский полузащитник Александр Головин (75, 90+4). У "Нанта" дубль оформил Эрба Гирасси (19, 45+6) и еще один гол в активе Мостафы Мохамеда (80).
29 октября 2025 • начало в 23:05
Завершен
19’ • Bahereba Guirassy
(Маттис Аблин)
45’ • Bahereba Guirassy
80’ • Мостафа Абдалла
06’ • Мамаду Кулибали
(Манес Аклиуш)
41’ • Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
55’ • Манес Аклиуш
(Kassoum Ouattara)
75’ • Александр Головин
(Kassoum Ouattara)
90’ • Александр Головин
Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте встречи. Российский полузащитник впервые отличился за "Монако" в текущем сезоне. В официальных матчах команды он не забивал с 25 января. Прошлый дубль он оформил в октябре 2023 года.
"Монако" продлил серию без поражений в чемпионате Франции до четырех матчей и вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Нант" с 9 баллами располагается на 15-й позиции.
