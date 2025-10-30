Германия добивается от США освобождения "дочек" Роснефти, пишет Reuters

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Германии добивается от США долгосрочного освобождения от американских санкций немецких дочерних компаний "Роснефти", сообщило агентство Правительство Германии добивается от США долгосрочного освобождения от американских санкций немецких дочерних компаний "Роснефти", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

В среду министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК " Роснефть " в Германии до 29 апреля 2026 года.

"Правительство ФРГ приветствует этот четкий шаг и быстрые действия властей США . Есть общее понимание с нашими американскими партнерами, что опубликованная вчера лицензия является первым шагом", - сообщил агентству представитель министерства экономики.

"По его словам, правительство ФРГ поддерживает контакт с американскими властями относительно лицензии, действующей после 29 апреля", - говорится в материале агентства.

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", " Лукойла " и их дочерних компаний. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предположил, что "дочки" "Роснефти", находящиеся под доверительным управлением правительства ФРГ, будут исключены из санкций США.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций.

В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта будущего года.

Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.

Кроме того, защита "Роснефти" направляла в немецкое минэкономики требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии и иск против продления такого управления. А в декабре 2023 года "Роснефть" подала и конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.