Гарбузов: доля деловых объектов по столичной программе МПТ составила 41%
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 30.10.2025
Гарбузов: доля деловых объектов по столичной программе МПТ составила 41%
Гарбузов: доля деловых объектов по столичной программе МПТ составила 41% - РИА Новости, 30.10.2025
Гарбузов: доля деловых объектов по столичной программе МПТ составила 41%
Доля объектов офисной недвижимости и бизнес-центров составляет в столице 41% от общего объема согласованного строительства среди проектов, возведенных в рамках... РИА Новости, 30.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: доля деловых объектов по столичной программе МПТ составила 41%

Гарбузов: доля бизнес-объектов по московской программе МПТ составила 41%

© Фото : Пресс-служба ДИППминистр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Доля объектов офисной недвижимости и бизнес-центров составляет в столице 41% от общего объема согласованного строительства среди проектов, возведенных в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда деловая инфраструктура занимает ключевое место. Общая площадь этих проектов составит 3,22 миллиона квадратных метров. Для обеспечения их реализации в городской бюджет было привлечено около 1,2 триллиона рублей инвестиций", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента.
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ
Вчера, 13:00
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ
Вчера, 13:00
Он добавил, что на данный момент пять зданий уже эксплуатируются, строительство еще 82 объектов находится на разных этапах.
Так, столица поддержала возведение нового делового центра "Ботаника" на улице Вильгельма Пика. Общая площадь здания – около 90 тысяч квадратных метров. В комплекс входят 18-этажный офисный корпус и четырехуровневая торговая галерея с атриумом и подземным паркингом. Открытие объекта обеспечило создание свыше 4 тысяч рабочих мест, более тысячи из них – с помощью поддержки города. В комплексе работают магазины, фудхолл с ресторанами, зал для фитнеса и детский развлекательный центр.
Также по программе стимулирования мест приложения труда на северо-востоке Москвы возвели бизнес-парк "Останкино". Его общая площадь превысила 135 тысяч квадратных метров. Порядка 12 тысяч новых рабочих мест появилось для жителей столицы. Среди объектов, открытых в бизнес-парке, – магазины, шоурумы, а также ИТ-компании и фирмы в сфере логистики, медицины. Комплекс находится недалеко от станции московского метрополитена "Бутырская".
Также по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности бизнес-инфраструктуры.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в городе с 2020 года. Она охватила почти все столичные районы. По ней всего будет построено 250 объектов, их общая площадь – 7,8 миллиона квадратных метров. Так, в городе появятся новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут более 2,7 триллиона рублей. Во всех сферах экономики столицы будет создано свыше 340 тысяч новых рабочих мест.
Ранее Гарбузов рассказал, что за время работы по программе стимулирования создания мест приложения труда в столице ввели около 14 тысяч квадратных метров объектов в сфере культуры и спорта.
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе
29 октября, 17:30
Гарбузов: свыше 775 тысяч жителей столицы заняты в промсекторе
29 октября, 17:30
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Версия 2023.1 Beta
