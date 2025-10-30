Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/garbuzov-2051809567.html
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ - РИА Новости, 30.10.2025
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ
За время работы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице ввели около 14 тысяч квадратных метров объектов в сфере культуры и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:00:00+03:00
2025-10-30T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051808508_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5197512bc1822faec96c3816cccb4f61.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051643497.html
https://ria.ru/20251030/liksutov-2051783755.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051808508_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_158b6591d3d5f30c0023605faecbffc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ

Анатолий Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" введено в столице по программе МПТ

© Фото : Пресс-служба ДИППминистр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. За время работы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице ввели около 14 тысяч квадратных метров объектов в сфере культуры и спорта, заявил в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что в столичную программу входят не только индустриальные или бизнес-объекты, но и культурные и спортивные. Они влияют на то, как живут жители Москвы.
Вид на Москву со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности
29 октября, 20:20
"В столице уже введено в эксплуатацию два таких объекта. Их появление обеспечило более 250 новых рабочих мест и одновременно дало городу современные пространства, востребованные жителями для досуга и занятий спортом", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что этот подход показывает то, насколько программа универсальна. Благодаря ней организуется сбалансированная городская среда, а отрасли – развиваются.
Так, первым учреждением культуры, возведенным по программе, стал музей в Даниловском районе столицы. За один прием его залы могут посетить до 1,5 тысячи человек. Для жителей Южного административного округа появилось около 200 новых рабочих мест.
Кроме того, был введен в эксплуатацию первый спортобъект в Басманном районе, который был возведен в рамках жилого комплекса. Получить рабочие места в нем могут около 70 москвичей.
Благодаря возведению обоих проектов, в московских районах появляются не только рабочие пространства, но и общественные площадки, где горожане могут отдыхать и проводить собственный досуг.
Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года и действует во всех московских округах. Так, инвесторы построят свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Всего в развитие столицы и создание МПТ будет привлечено более 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому будут созданы свыше 340 тысяч новых рабочих мест.
Ранее Гарбузов заявил, что в по программе стимулирования МПТ ввели в эксплуатацию 12% объектов от числа согласованных.
Предприятие в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ликсутов: около 14 тысяч рабочих мест появится на предприятиях в ТиНАО
Вчера, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала