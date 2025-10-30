Гарбузов: 14 тысяч "квадратов" площадей ввели в Москве по программе МПТ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. За время работы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице ввели около 14 тысяч квадратных метров объектов в сфере культуры и спорта, заявил в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что в столичную программу входят не только индустриальные или бизнес-объекты, но и культурные и спортивные. Они влияют на то, как живут жители Москвы.

"В столице уже введено в эксплуатацию два таких объекта. Их появление обеспечило более 250 новых рабочих мест и одновременно дало городу современные пространства, востребованные жителями для досуга и занятий спортом", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что этот подход показывает то, насколько программа универсальна. Благодаря ней организуется сбалансированная городская среда, а отрасли – развиваются.

Так, первым учреждением культуры, возведенным по программе, стал музей в Даниловском районе столицы. За один прием его залы могут посетить до 1,5 тысячи человек. Для жителей Южного административного округа появилось около 200 новых рабочих мест.

Кроме того, был введен в эксплуатацию первый спортобъект в Басманном районе, который был возведен в рамках жилого комплекса. Получить рабочие места в нем могут около 70 москвичей.

Благодаря возведению обоих проектов, в московских районах появляются не только рабочие пространства, но и общественные площадки, где горожане могут отдыхать и проводить собственный досуг.

Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года и действует во всех московских округах. Так, инвесторы построят свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Всего в развитие столицы и создание МПТ будет привлечено более 2,7 триллиона рублей. Благодаря этому будут созданы свыше 340 тысяч новых рабочих мест.