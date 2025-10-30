Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" превзошла рекорд по победной серии со старта сезона для топ-5 лиг
01:34 30.10.2025 (обновлено: 01:40 30.10.2025)
"Бавария" превзошла рекорд по победной серии со старта сезона для топ-5 лиг
Мюнхенская "Бавария" установила рекорд по продолжительности победной серии со старта сезона среди футбольных клубов из пяти сильнейших европейских чемпионатов.
2025-10-30T01:34:00+03:00
2025-10-30T01:40:00+03:00
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" установила рекорд по продолжительности победной серии со старта сезона среди футбольных клубов из пяти сильнейших европейских чемпионатов.
Кубок Германии
29 октября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Кельн
1 : 4
Бавария
31‎’‎ • Рагнар Ахе
(Исак-Бергманн Йоханнессон)
36‎’‎ • Луис Диас
38‎’‎ • Гарри Кейн
64‎’‎ • Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
72‎’‎ • Майкл Олисе
(Луис Диас)
В среду "Бавария" на выезде разгромила "Кельн" в матче 1/16 финала Кубка Германии со счетом 4:1. В составе мюнхенского клуба дубль оформил Гарри Кейн (38-я и 64-я минуты), также по мячу забили Луис Диас (36) и Майкл Олисе (72). У "Кельна" голом отметился Рагнар Ахе (31).
Победа над "Кельном" стала для "Баварии" 14-й в различных турнирах с начала сезона. Прошлая рекордная серия принадлежала итальянскому "Милану" - 13 побед кряду в сезоне-1992/93.

Результаты остальных матчей:

