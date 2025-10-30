https://ria.ru/20251030/futbol-2051677252.html
"Бавария" превзошла рекорд по победной серии со старта сезона для топ-5 лиг
Мюнхенская "Бавария" установила рекорд по продолжительности победной серии со старта сезона среди футбольных клубов из пяти сильнейших европейских чемпионатов. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Бавария" превзошла рекорд по победной серии со старта сезона для топ-5 лиг
