Футбол
 
00:52 30.10.2025 (обновлено: 02:17 30.10.2025)
"Ливерпуль" в меньшинстве проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги
спорт, исмаила сарр, ливерпуль, кристал пэлас, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Исмаила Сарр, Ливерпуль, Кристал Пэлас, Кубок английской лиги
"Ливерпуль" в меньшинстве проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги

"Кристал Пэлас" обыграл "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

© Getty Images / Molly DarlingtonФутболисты "Кристал Пэлас"
Футболисты Кристал Пэлас - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Molly Darlington
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Кристал Пэлас" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Исмаила Сарр (41-я и 45-я минуты), а еще один мяч забил Йереми Пино (88). На 79-й минуте с поля был удален защитник хозяев Амара Налло.
"Ливерпуль" потерпел шестое поражение в семи последних матчах в различных турнирах. В прошлом году "красные" дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили "Ньюкаслу".

Результаты остальных матчей дня:

ФК Астон Вилла - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Астон Вилла" обыграла "Манчестер Сити" в матче АПЛ
26 октября, 19:03
 
ФутболСпортИсмаила СаррЛиверпульКристал ПэласКубок английской лиги
 
