Десять выходцев из Центральной Азии лишили российского гражданства

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Десятерым выходцам из Центрально-Азиатского региона, создававшим угрозу национальной безопасности страны, прекращено гражданство Российской Федерации, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" десяти выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Среди них двое жителей Архангельской области, придерживавшиеся идеологии превосходства своей национальности, неоднократно привлекавшиеся к административной и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием агрессивного и силового воздействия в отношении граждан РФ. Они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей Северодвинска и иные преступления.
Гражданство прекращено жителю Тюменской области в нарушение части 2 статьи 29 Конституции РФ, а также присяги гражданина Российской Федерации, предпринимавшему действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор, а также возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.
Также в списке двое жителей Забайкальского края, отказавшиеся исполнять обязанности по воинскому учету, осужденный за организацию незаконной миграции и житель Бурятии, осужденный за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации.
Все они были депортированы из России.
Кроме того, гражданство прекращено находящимся в заключении жителю Камчатского края, осужденному по статье о финансирование терроризма, и мужчине, который участвовал в разжигании межнациональных конфликтов в Самарской области, а также жительнице Самарской области, причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации.
