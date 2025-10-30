Рейтинг@Mail.ru
10:52 30.10.2025 (обновлено: 23:11 30.10.2025)
Десять выходцев из Центральной Азии лишили российского гражданства
Задержание выходцев из Центральной Азии, создававших угрозы нацбезопасности
Десять выходцев из Центральной Азии, создававших угрозы нацбезопасности, лишены российского гражданства. Среди них, например, двое жителей Архангельской области, которые несколько раз нападали на людей в Северодвинске. В ФСБ заявили, что они депортированы из страны.
Десять выходцев из Центральной Азии лишили российского гражданства

Десять выходцев из Центральной Азии лишили гражданства РФ за угрозу безопасности

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Десятерым выходцам из Центрально-Азиатского региона, создававшим угрозу национальной безопасности страны, прекращено гражданство Российской Федерации, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" десяти выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Среди них двое жителей Архангельской области, придерживавшиеся идеологии превосходства своей национальности, неоднократно привлекавшиеся к административной и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием агрессивного и силового воздействия в отношении граждан РФ. Они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей Северодвинска и иные преступления.
Гражданство прекращено жителю Тюменской области в нарушение части 2 статьи 29 Конституции РФ, а также присяги гражданина Российской Федерации, предпринимавшему действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор, а также возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.
Также в списке двое жителей Забайкальского края, отказавшиеся исполнять обязанности по воинскому учету, осужденный за организацию незаконной миграции и житель Бурятии, осужденный за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации.
Все они были депортированы из России.
Кроме того, гражданство прекращено находящимся в заключении жителю Камчатского края, осужденному по статье о финансирование терроризма, и мужчине, который участвовал в разжигании межнациональных конфликтов в Самарской области, а также жительнице Самарской области, причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации.
