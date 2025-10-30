Воробьев и Львова-Белова открыли XII форум приемных семей Подмосковья

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыли XII форум приемных семей Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В четверг в Доме правительства Московской области прошел XII форум приемных семей Подмосковья, который собрал около 300 человек — представителей органов опеки и попечительства, службы сопровождения приемных семей, семейных центров, и родителей, которые взяли детей на воспитание. Приехали гости не только из региона, но и из Москвы, Брянска, Рязани, Владимира, Иванова, Твери, Кирова, Вологды, Тулы, а также иностранные гости из Катара.

Форум прошел в рамках национального проекта "Семья", который стартовал в России с 1 января 2025 года.

"Мы считаем достижением закрытие всех детских домов в Подмосковье. Но это было бы невозможно без добрых, душевных, необыкновенных людей, которые делают счастливыми и детей, и родителей. Сегодня мы их награждаем. Хочу поблагодарить за участие в форуме наших гостей из Катара, разных регионов нашей страны, которые в том числе подключились по ВКС. Спасибо вам, Мария Алексеевна (Львова-Белова), за вашу деятельность, за то внимание, которое вы уделяете Подмосковью, приемным семьям, опеке", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он также выразил восхищение тем людям, для которых нет разницы между родными и приемными детьми. Каждый год от 1,5 до 2 тысяч детей остаются без родителей. И задача властей состояла в том, чтобы создать целый институт, который поможет ребенку адаптироваться и найти для него приемную семью.

В Подмосковье 12 лет назад было 44 детских дома. На данный момент все они закрыты, на их месте появились семейные центры или школы, детсады, учреждения дополнительного образования и центры психологической помощи. Каждый год семью обретают около 2 тысяч детей.

Однако, если сразу подобрать ее не получается, то дети временно находятся в семейных центрах, где с ними работают психологи, педагоги и другие необходимые специалисты. В регионе таких центров восемь. Помимо этого, с прошлого года в Подмосковье реализуется проект — "гостевые" приемные семьи. Сейчас в области их 470 (на попечении 215 детей). Пока с биологическими родителями работают специалисты семейных центров, детей устраивают в семью, в которой уже есть приемные. Всего в этом году в них устроили почти 700 деток, большинство из которых уже вернулись к родным.

"Я хочу признаться в любви Московской области, потому что этот регион старается действовать в интересах каждого конкретного ребенка. Мне кажется, что работа приемных семей — это высшее служение. Ведь они могут принять ребенка, быть с ним, а потом передать биологическим родителям, чтобы они дальше занимались воспитанием", — приводит пресс-служба слова Львовой-Беловой.

В Подмосковье работает 48 школ приемных родителей, где они проходят подготовительные курсы. Им дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Кроме того, в регионе действует 50 служб сопровождения приемных семей, где оказывают комплексную помощь детям и родителям.

В ходе торжественной церемонии Воробьев передал орден преподобного Сергия Радонежского заведующей подольским отделением сопровождения замещающих семей ГБУ МО "Центр инноваций социальной сферы" Яне Максимовой. Благодарность губернатора также получила семья Светланы Быковой и Сергея Кочетова, которая живет в семейном городке в городском округе Серпухов. У них на воспитании находятся восемь ребят с особенностями здоровья. Ульяна и Александр Вяткины, которые также получили благодарность воспитали шесть приемных детей, которые находились в трудной жизненной ситуации.