ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico - РИА Новости, 30.10.2025
13:18 30.10.2025
ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico
ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico - РИА Новости, 30.10.2025
ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico
Евросоюз занял выжидательную позицию в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
украина
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
брюссель
Новости
в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico

Politico: ЕС выжидает в вопросе использования активов РФ для помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюз занял выжидательную позицию в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам
28 октября, 16:37
Как отмечает издание, в среду представители стран ЕС встретились, чтобы обсудить, что делать дальше после того, как на саммите не удалось добиться решения по активам.
"Ничего нового не было сказано... Все всё еще в режиме ожидания, как будто у Брюсселя на это полно времени", - говорится в публикации.
По словам одного из дипломатов, Еврокомиссия должна представить документ об альтернативных источниках средств для Украины, однако неясно, когда это произойдет. Впрочем, отмечает собеседник издания, ЕК все еще считает предпочтительным вариант с использованием российских активов.
При этом, указывает Politico, никто из представителей стран ЕС, которые брали слово в ходе вчерашней встречи, не поддержал идею взять долги.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Западе осудили дерзкий план ЕС против России
29 октября, 19:30
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Евросовета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России
23 октября, 22:18
 
