ЕС выжидает в вопросе использования российских активов, пишет Politico

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евросоюз занял выжидательную позицию в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Ранее в Брюсселе состоялся саммит ЕС , по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву

Как отмечает издание, в среду представители стран ЕС встретились, чтобы обсудить, что делать дальше после того, как на саммите не удалось добиться решения по активам.

"Ничего нового не было сказано... Все всё еще в режиме ожидания, как будто у Брюсселя на это полно времени", - говорится в публикации.

По словам одного из дипломатов, Еврокомиссия должна представить документ об альтернативных источниках средств для Украины , однако неясно, когда это произойдет. Впрочем, отмечает собеседник издания, ЕК все еще считает предпочтительным вариант с использованием российских активов.

При этом, указывает Politico, никто из представителей стран ЕС, которые брали слово в ходе вчерашней встречи, не поддержал идею взять долги.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.