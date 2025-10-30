Рейтинг@Mail.ru
Американский эсминец покинул акваторию Тринидада и Тобаго после учений - РИА Новости, 30.10.2025
20:17 30.10.2025
Американский эсминец покинул акваторию Тринидада и Тобаго после учений
Американский эсминец покинул акваторию Тринидада и Тобаго после учений - РИА Новости, 30.10.2025
Американский эсминец покинул акваторию Тринидада и Тобаго после учений
Американский эсминец Gravely, ранее участвовавший в учениях с Тринидад и Тобаго с 26 по 30 октября, покинул акваторию островного государства, передает агентство РИА Новости, 30.10.2025
Американский эсминец покинул акваторию Тринидада и Тобаго после учений

AFP: эсминец США, участвовавший в учениях с Тринидад и Тобаго, покинул акваторию

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США USS Gravely
Эсминец ВМС США USS Gravely - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США USS Gravely. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский эсминец Gravely, ранее участвовавший в учениях с Тринидад и Тобаго с 26 по 30 октября, покинул акваторию островного государства, передает агентство Франс Пресс.
МИД островного государства в Карибском море заявлял в пятницу, что американский эсминец Gravely должен был принять участие в совместных учениях в Тринидад и Тобаго с 26 по 30 октября на фоне угроз США в адрес соседней Венесуэлы.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МИД прокомментировали действия США в Карибском море
23 октября, 12:27
«
"Американский ракетный эсминец (Gravely - ред.), который пришвартовался на четыре дня у Тринидад и Тобаго, ... вышел (из акватории - ред.), как и планировалось, в четверг", - сообщило агентство.
Государство Тринидад и Тобаго расположено на архипелаге, западная оконечность которого находится примерно в десяти километрах от Венесуэлы.
Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала враждебной провокацией и серьёзной угрозой миру в Карибском бассейне военные учения, организованные правительством Тринидада с 26 по 30 октября.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в Карибском море противоречат международному морскому праву и элементарным нормам морали. Россия в этой связи выразила твёрдую поддержку Венесуэле, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море
10 сентября, 02:26
 
В миреВенесуэлаТринидадТобагоДельси РодригесМария ЗахароваNBC
 
 
