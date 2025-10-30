Рейтинг@Mail.ru
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 30.10.2025
20:28 30.10.2025
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Обязанность дипломатов РФ уведомлять о поездках по ЕС распространяется также на членов их семей, за исключением несовершеннолетних детей или членов семьи, которые не живут с ними постоянно, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций накладываются ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
"Требование об уведомлении распространяется также на членов семей аккредитованного дипломатического или консульского персонала, административно-технического или обслуживающего персонала дипломатических представительств или консульских учреждений России. Применение (этих мер - ред.) к членам семьи не распространяется на несовершеннолетних или членов семьи, которые не являются частью домохозяйства", - сказала она.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
