В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Обязанность дипломатов РФ уведомлять о поездках по ЕС распространяется также на членов их семей, за исключением несовершеннолетних детей или членов семьи, которые не живут с ними постоянно, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

"Требование об уведомлении распространяется также на членов семей аккредитованного дипломатического или консульского персонала, административно-технического или обслуживающего персонала дипломатических представительств или консульских учреждений России. Применение (этих мер - ред.) к членам семьи не распространяется на несовершеннолетних или членов семьи, которые не являются частью домохозяйства", - сказала она.