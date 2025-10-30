https://ria.ru/20251030/es-2051959645.html
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 30.10.2025
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов
Обязанность дипломатов РФ уведомлять о поездках по ЕС распространяется также на членов их семей, за исключением несовершеннолетних детей или членов семьи,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:28:00+03:00
2025-10-30T20:28:00+03:00
2025-10-30T20:28:00+03:00
в мире
россия
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251024/es-2050440643.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз
В ЕС разъяснили подробности по новым ограничениям для российских дипломатов
Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Обязанность дипломатов РФ уведомлять о поездках по ЕС распространяется также на членов их семей, за исключением несовершеннолетних детей или членов семьи, которые не живут с ними постоянно, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
23 октября сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
. В рамках новых рестрикций накладываются ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
"Требование об уведомлении распространяется также на членов семей аккредитованного дипломатического или консульского персонала, административно-технического или обслуживающего персонала дипломатических представительств или консульских учреждений России. Применение (этих мер - ред.) к членам семьи не распространяется на несовершеннолетних или членов семьи, которые не являются частью домохозяйства", - сказала она.