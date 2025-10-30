https://ria.ru/20251030/es-2051957972.html
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа - РИА Новости, 30.10.2025
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
Дипломаты РФ должны направить уведомление о поездке в Евросоюз как минимум за 24 часа до пересечения границы, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:17:00+03:00
2025-10-30T20:17:00+03:00
2025-10-30T20:19:00+03:00
в мире
россия
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251030/ek-2051707784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
Хиппер: дипломаты из РФ должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа