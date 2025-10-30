Рейтинг@Mail.ru
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
20:17 30.10.2025
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа - РИА Новости, 30.10.2025
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа
Дипломаты РФ должны направить уведомление о поездке в Евросоюз как минимум за 24 часа до пересечения границы, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.10.2025
Дипломаты из России должны отправить уведомление о поездке в ЕС за 24 часа

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Дипломаты РФ должны направить уведомление о поездке в Евросоюз как минимум за 24 часа до пересечения границы, заявила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций накладываются ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
"Уведомления должны быть отправлены не позднее, чем за 24 часа до даты пересечения границы", - сказала она.
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ
