ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению - РИА Новости, 30.10.2025
14:35 30.10.2025 (обновлено: 14:36 30.10.2025)
ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению
в мире, россия, сша, брюссель, владимир путин, дональд трамп, валерий герасимов, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, США, Брюссель, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валерий Герасимов, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. ЕС призывает США соблюдать свои международные обязательства в отношении ядерного нераспространения после объявления о возобновлении ядерных испытаний, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
Ранее, 29 октября президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Что касается США, мы видели объявление. Мы призываем всех участников договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.) соблюдать свои международные обязательства и обязательства, в частности договора о нераспространении. Мы обращаемся как к России, так и к США", - сказала она.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.
Двадцать первого ноября 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал президент РФ Владимир Путин.
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
