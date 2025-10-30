ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. ЕС призывает США соблюдать свои международные обязательства в отношении ядерного нераспространения после объявления о возобновлении ядерных испытаний, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.