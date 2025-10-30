Рейтинг@Mail.ru
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении - РИА Новости, 30.10.2025
Республика Саха (Якутия)
 
13:34 30.10.2025
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
республика саха (якутия)
таттинский улус
алексей еремеев
россия
таттинский улус
россия
таттинский улус, алексей еремеев, россия
Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, Алексей Еремеев, Россия
Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев
Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба ИлТумэн
Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев в ходе рабочей поездки по районам обсудит законопроект о местном самоуправлении, пленарное заседание запланировано на 26-27 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.
"Председатель Ил Тумэна посетит Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский и Таттинский улусы, где встретится с населением, депутатами районных советов, главами и депутатами сельских поселений. Основная цель поездки – обсуждение проекта закона республики о местном самоуправлении и выработка предложений по его совершенствованию", - рассказали в пресс-службе.
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии
29 октября, 10:21
Пленарное заседание, на котором депутаты республики рассмотрят законопроект, запланировано на 26-27 ноября.
Вместе с Еремеевым в районы отправились депутаты заречных улусов и заслуженный юрист России Макар Яковлев. "В наслегах пройдут круглые столы, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы развития местного самоуправления и внесены предложения в законопроект", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что на XIV (очередном) пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) 22 октября в окончательном чтении принят проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию (основной закон) Республики Саха (Якутия)", инициированный главой Якутии.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трофейную бронетехнику якутских бойцов доставили в город Якутск из зоны СВО
26 октября, 11:53
 
Республика Саха (Якутия)Таттинский улусАлексей ЕремеевРоссия
 
 
