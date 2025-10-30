Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении

ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев в ходе рабочей поездки по районам обсудит законопроект о местном самоуправлении, пленарное заседание запланировано на 26-27 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.

"Председатель Ил Тумэна посетит Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский и Таттинский улусы, где встретится с населением, депутатами районных советов, главами и депутатами сельских поселений. Основная цель поездки – обсуждение проекта закона республики о местном самоуправлении и выработка предложений по его совершенствованию", - рассказали в пресс-службе.

Пленарное заседание, на котором депутаты республики рассмотрят законопроект, запланировано на 26-27 ноября.

Вместе с Еремеевым в районы отправились депутаты заречных улусов и заслуженный юрист России Макар Яковлев. "В наслегах пройдут круглые столы, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы развития местного самоуправления и внесены предложения в законопроект", - добавили в пресс-службе.