https://ria.ru/20251030/eremeev-2051831852.html
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении - РИА Новости, 30.10.2025
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев в ходе рабочей поездки по районам обсудит законопроект о местном самоуправлении, пленарное заседание запланировано на... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:34:00+03:00
2025-10-30T13:34:00+03:00
2025-10-30T13:34:00+03:00
республика саха (якутия)
таттинский улус
алексей еремеев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764874553_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_59022ec6f6ddd8919cb474906ae10009.jpg
https://ria.ru/20251029/sezd-2051396128.html
https://ria.ru/20251026/nikolaev-2050683539.html
таттинский улус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764874553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33c5007d821b2b8dd6a81ea9d739d58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таттинский улус, алексей еремеев, россия
Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, Алексей Еремеев, Россия
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
Спикер парламента Якутии обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев в ходе рабочей поездки по районам обсудит законопроект о местном самоуправлении, пленарное заседание запланировано на 26-27 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.
"Председатель Ил Тумэна посетит Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский и Таттинский улусы, где встретится с населением, депутатами районных советов, главами и депутатами сельских поселений. Основная цель поездки – обсуждение проекта закона республики о местном самоуправлении и выработка предложений по его совершенствованию", - рассказали в пресс-службе.
Пленарное заседание, на котором депутаты республики рассмотрят законопроект, запланировано на 26-27 ноября.
Вместе с Еремеевым в районы отправились депутаты заречных улусов и заслуженный юрист России Макар Яковлев. "В наслегах пройдут круглые столы, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы развития местного самоуправления и внесены предложения в законопроект", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что на XIV (очередном) пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) 22 октября в окончательном чтении принят проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию (основной закон) Республики Саха (Якутия)", инициированный главой Якутии.