Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/erdogan-2051734724.html
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре - РИА Новости, 30.10.2025
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц выступят с пресс-заявлением по итогам переговоров в Анкаре в четверг, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:14:00+03:00
2025-10-30T10:14:00+03:00
в мире
турция
германия
анкара (провинция)
фридрих мерц
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20251026/merts-2050780330.html
турция
германия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, германия, анкара (провинция), фридрих мерц, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Германия, Анкара (провинция), Фридрих Мерц, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре

Эрдоган и Мерц в четверг выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц выступят с пресс-заявлением по итогам переговоров в Анкаре в четверг, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Мерц находится с визитом в Анкаре. По данным турецкого дипломатического источника РИА Новости, лидеры обсудят вопросы региональной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине. Турция также проинформирует Германию о своих инициативах по возобновлению переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
"Ожидается выход к прессе по итогам переговоров", – уточнили в администрации президента.
По предварительной программе, выход лидеров к прессе запланирован на 15.30 мск.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Мерц ознакомится с инициативами Турции по переговорам России и Украины
26 октября, 21:11
 
В миреТурцияГерманияАнкара (провинция)Фридрих МерцРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала