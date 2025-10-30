https://ria.ru/20251030/erdogan-2051734724.html
Эрдоган и Мерц выступят с заявлением по итогам переговоров в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц выступят с пресс-заявлением по итогам переговоров в Анкаре в четверг, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.10.2025
в мире
турция
германия
анкара (провинция)
фридрих мерц
реджеп тайип эрдоган
2025
