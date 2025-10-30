Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
16:22 30.10.2025 (обновлено: 17:33 30.10.2025)
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Евросоюз запретил экспорт унитазов в Россию. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Евросоюз запретил экспорт унитазов в Россию.
"ЕС, по-видимому, считает, что в будущем потребуется больше унитазов, и запрещает экспорт унитазов в Россию", — написал он в соцсети X.
На прошлой неделе Евросоюз принял очередной — 19-й — пакет антироссийских санкций. Среди прочего в него вошел запрет поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и прочую сантехнику.
По словам президента Владимира Путина, санкции в отношении унитазов Евросоюзу дорого обойдутся.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК
27 октября, 15:04
 
РоссияЕвропаКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
