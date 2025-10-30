Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Евросоюз запретил экспорт унитазов в Россию.

На прошлой неделе Евросоюз принял очередной — 19-й — пакет антироссийских санкций. Среди прочего в него вошел запрет поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и прочую сантехнику.