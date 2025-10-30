https://ria.ru/20251030/eksport-2051877526.html
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию - РИА Новости, 30.10.2025
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Евросоюз запретил экспорт унитазов в Россию. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T17:33:00+03:00
россия
европа
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:48:2893:1675_1920x0_80_0_0_edc3446246b17e5034a6ca140b7d7fa2.jpg
https://ria.ru/20251027/ek-2050946116.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Европа, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
Дмитриев: ЕС запретил экспорт унитазов в Россию, потому что самому понадобятся