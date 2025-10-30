https://ria.ru/20251030/ekonomika-2051900971.html
Чистый убыток РЖД по РСБУ составил более четырех миллиардов рублей
Чистый убыток РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года составил 4,207 миллиарда рублей против прибыли в 44,725 миллиарда рублей годом ранее, сообщила... РИА Новости, 30.10.2025
Чистый убыток РЖД по РСБУ в январе-сентябре составил 4,207 млрд руб