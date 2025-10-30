Рейтинг@Mail.ru
Чистый убыток РЖД по РСБУ составил более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 30.10.2025
17:26 30.10.2025
Чистый убыток РЖД по РСБУ составил более четырех миллиардов рублей
Чистый убыток РЖД по РСБУ составил более четырех миллиардов рублей
Чистый убыток РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года составил 4,207 миллиарда рублей против прибыли в 44,725 миллиарда рублей годом ранее, сообщила... РИА Новости, 30.10.2025
экономика, ржд
Экономика, РЖД
Чистый убыток РЖД по РСБУ составил более четырех миллиардов рублей

Чистый убыток РЖД по РСБУ в январе-сентябре составил 4,207 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чистый убыток РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года составил 4,207 миллиарда рублей против прибыли в 44,725 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
Выручка РЖД за январь-сентябрь увеличилась на 10,11% и составила 2,298 триллиона рублей.
ЭкономикаРЖД
 
 
