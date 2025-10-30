Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: политика ЦБ поможет экономику не вернуться в 90-ые годы
16:43 30.10.2025
Набиуллина: политика ЦБ поможет экономике не вернуться в 90-ые годы
Денежно-кредитная политика, которую проводит сейчас ЦБ РФ в условиях перегрева спроса и относительно высокой инфляции, поможет экономике не столкнуться с... РИА Новости, 30.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Денежно-кредитная политика, которую проводит сейчас ЦБ РФ в условиях перегрева спроса и относительно высокой инфляции, поможет экономике не столкнуться с гиперинфляцией и не вернуться в 1990-е годы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Хотя большинству сидящих в здании эта ситуация (гиперинфляция - ред.) знакома не понаслышке. В 1990-х годах мы хлебнули ее по полной программе: вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, инвестициями, было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование. Что было тогда - это тотальная дедолларизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы в магазинах", - сказала глава ЦБ.
"Та денежная кредитная политика, которую мы проводим в период перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения, как раз направлена на то, чтобы снова там не оказаться", - заключила Набиуллина.
Рыночная ипотека постепенно оживает, заявила Набиуллина
