Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
16:10 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ekonomika-2051875269.html
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Важно, чтобы экономика России по факту была сильной, и не важно, что о ней подумает кто-то за рубежом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:10:00+03:00
2025-10-30T16:10:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
2025
Новости
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Важно, чтобы экономика России по факту была сильной, и не важно, что о ней подумает кто-то за рубежом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«
"Главное беспокоиться не о том, что кто-то за рубежом что-то про нашу экономику подумает, главное, чтобы у нас по факту экономика была сильной", - сказала Набиуллина.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
