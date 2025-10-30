https://ria.ru/20251030/ekonomika-2051875269.html
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Важно, чтобы экономика России по факту была сильной, и не важно, что о ней подумает кто-то за рубежом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в...
2025-10-30T16:10:00+03:00
2025-10-30T16:10:00+03:00
2025-10-30T16:10:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
Новости
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Набиуллина: экономика должна быть сильной, не важно, что о ней думают за рубежом