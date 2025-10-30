Рейтинг@Mail.ru
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 30.10.2025 (обновлено: 15:37 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ekaterinburg-2051857485.html
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины - РИА Новости, 30.10.2025
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и Следственного комитета. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:59:00+03:00
2025-10-30T15:37:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251029/perm-2051400539.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины

Голое тело женщины обнаружили в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и Следственного комитета.
"Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо", — рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, полицейские изучают информацию о пропавших женщинах и других происшествиях, которые могли бы иметь отношение к этому инциденту.
Старший помощник руководителя управления СК Александр Шульга отметил, что на теле есть признаки криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и личность женщины, следователи проанализируют записи камер наблюдения.
Местные СМИ утверждают, что тело было обезглавлено.
Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело
29 октября, 10:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала