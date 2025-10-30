https://ria.ru/20251030/ekaterinburg-2051857485.html
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и Следственного комитета. РИА Новости, 30.10.2025
В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины
Голое тело женщины обнаружили в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины, сообщили журналистам в региональных управлениях МВД и Следственного комитета.
"Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо", — рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых
.
По его словам, полицейские изучают информацию о пропавших женщинах и других происшествиях, которые могли бы иметь отношение к этому инциденту.
Старший помощник руководителя управления СК Александр Шульга
отметил, что на теле есть признаки криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и личность женщины, следователи проанализируют записи камер наблюдения.
Местные СМИ утверждают, что тело было обезглавлено.