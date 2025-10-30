Рейтинг@Mail.ru
14:12 30.10.2025
Ефимов: Центральный московский ипподром готов на 37%
Ефимов: Центральный московский ипподром готов на 37%
Ефимов: Центральный московский ипподром готов на 37%

Ефимов: готовность Центрального московского ипподрома составляет на 37%

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Готовность Центрального московского ипподрома, находящегося в настоящее время на реконструкции, составляет 37%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Значительная часть работ проводится в главном корпусе, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Здесь реставрируют металлические конные скульптуры, лепной декор на фасадах и трибунах. Кроме того, ведутся работы по кровле и инженерным системам. На сегодня специалисты завершили расчистку фасада главного корпуса и реставрацию кирпичной кладки, а также усилили фундамент", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, по результатам реконструкции площадь ипподрома вырастет в два раза – до 115,1 тысячи квадратных метров.
Значительную часть ипподрома займет конный двор (готов на 58%), где будут комплекс для соревнований с манежами, 14 конюшен и ветеринарный блок, указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция ипподрома будет завершена через год.
Ефимов: на юго-востоке Москвы создадут свыше 14 тысяч рабочих мест
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
