Ефимов: Центральный московский ипподром готов на 37%

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Готовность Центрального московского ипподрома, находящегося в настоящее время на реконструкции, составляет 37%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Значительная часть работ проводится в главном корпусе, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Здесь реставрируют металлические конные скульптуры, лепной декор на фасадах и трибунах. Кроме того, ведутся работы по кровле и инженерным системам. На сегодня специалисты завершили расчистку фасада главного корпуса и реставрацию кирпичной кладки, а также усилили фундамент", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, по результатам реконструкции площадь ипподрома вырастет в два раза – до 115,1 тысячи квадратных метров.

Значительную часть ипподрома займет конный двор (готов на 58%), где будут комплекс для соревнований с манежами, 14 конюшен и ветеринарный блок, указывается в сообщении.