Ефимов: на юго-востоке Москвы создадут свыше 14 тысяч рабочих мест
2025-10-30T11:06:00+03:00
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шесть проектов комплексного развития территорий, реализуемых в настоящее время на юге-востоке Москвы, создадут свыше 14 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проекты охватывают более 59 гектаров неэффективно используемых участков. В соответствии с проектами планировки территорий на участках построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом свыше 664 тысяч квадратных метров, то есть более половины, составит общественно-деловая и промышленно-производственная инфраструктура. Это позволит создать в округе более 14 тысяч дополнительных рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что площадки КРТ расположены в Некрасовке, Кузьминках, Печатниках, Южнопортовом и Нижегородском районах.
В сообщении указывается, что, например, на двух площадках в бывшей промзоне "Южный порт" в Печатниках возведут производства и офисные комплексы – всего 448 тысяч "квадратов" недвижимости. Число рабочих мест составит 8,4 тысячи.
В настоящее время в городе на разных этапах находится 336 проектов КРТ, которые предусматривают редевелопемент 4,2 тысячи гектаров земли.