https://ria.ru/20251030/dzhozefs-2051790257.html
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о заключении контракта с канадским нападающим Троем Джозефсом. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T11:30:00+03:00
2025-10-30T11:30:00+03:00
2025-10-30T11:30:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
шанхайские драконы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040378516_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_50dff6fa9f2cca9d40fe0e2f6fffe52c.png
/20251029/ska-2051657627.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040378516_0:213:1280:1173_1920x0_80_0_0_9bf808fc2ca4203c767aa22bf432fb20.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
континентальная хоккейная лига (кхл), спорт, шанхайские драконы
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт, Шанхайские драконы
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" заключил контракт с канадским хоккеистом Джозефсом
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о заключении контракта с канадским нападающим Троем Джозефсом.
Соглашение с 31-летним хоккеистом, ранее в октябре покинувшим состав "Сочи", заключено до конца сезона.
«
"В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых нападающих важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков. Трой Джозефс - мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнеров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу", - сказал генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий.
В текущем чемпионате Джозефс в 10 матчах за сочинскую команду сделал две передачи. Всего в КХЛ форвард провел 124 матча за тольяттинскую "Ладу", магнитогорский "Металлург" и "Сочи", набрав 56 (30+26) очков при показателе полезности "+4".