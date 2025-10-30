Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
Хоккей
 
30.10.2025
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
"Шанхайские драконы" заключили контракт с канадским хоккеистом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о заключении контракта с канадским нападающим Троем Джозефсом.
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" заключил контракт с канадским хоккеистом Джозефсом

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о заключении контракта с канадским нападающим Троем Джозефсом.
Соглашение с 31-летним хоккеистом, ранее в октябре покинувшим состав "Сочи", заключено до конца сезона.
"В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых нападающих важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков. Трой Джозефс - мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнеров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу", - сказал генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий.
В текущем чемпионате Джозефс в 10 матчах за сочинскую команду сделал две передачи. Всего в КХЛ форвард провел 124 матча за тольяттинскую "Ладу", магнитогорский "Металлург" и "Сочи", набрав 56 (30+26) очков при показателе полезности "+4".
