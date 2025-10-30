Рейтинг@Mail.ru
Подросток за рулем "Жигулей" съехал в водоем в Волгограде - РИА Новости, 30.10.2025
14:25 30.10.2025
Подросток за рулем "Жигулей" съехал в водоем в Волгограде
Подросток за рулем "Жигулей" съехал в водоем в Волгограде
Подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде, погиб он и его сверстница, еще двое несовершеннолетних пострадали
Подросток за рулем "Жигулей" съехал в водоем в Волгограде

В Волгограде подросток на машине съехал в водоем и погиб

Место происшествия, где подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде
Место происшествия, где подросток за рулем Жигулей не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде
© Фото : Волгоград Красноармейский/Telegram
Место происшествия, где подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде, погиб он и его сверстница, еще двое несовершеннолетних пострадали, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области.
По предварительной информации, в четверг утром на улице Вилянская 15-летний подросток за рулем "ВАЗ-2105" не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 15-летняя пассажирка автомашины скончались на месте. Два пассажира 14 и 15-лет доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
