Место происшествия, где подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде. Архивное фото

Подросток за рулем "Жигулей" съехал в водоем в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Подросток за рулем "Жигулей" не справился с управлением и съехал в водоем в Волгограде, погиб он и его сверстница, еще двое несовершеннолетних пострадали, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, в четверг утром на улице Вилянская 15-летний подросток за рулем "ВАЗ-2105" не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем.