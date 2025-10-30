https://ria.ru/20251030/doroga-2051878835.html
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 30.10.2025
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"
Свыше 600 школьников из Московской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:27:00+03:00
2025-10-30T16:27:00+03:00
2025-10-30T16:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
ано "национальные приоритеты"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909224917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dd97b69f18e44892d094aa07da7fab8.jpg
https://ria.ru/20251030/robot-2051863005.html
https://ria.ru/20251030/stroitelstvo-2051869945.html
московская область (подмосковье)
котельники
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909224917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd099faac15a3eaed78c41b104eb8786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), котельники, ано "национальные приоритеты", россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, АНО "Национальные приоритеты", Россия
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"
Более 600 школьников Подмосковья приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 школьников из Московской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Первый тур олимпиады проходил с 23 сентября по 26 октября. Второй тур запланирован на 27 января 2026 года.
Так, по итогам первого тура число участников выросло почти вдвое в сравнении с 2024 годом. Наиболее активно в олимпиаде участвовали школьники из Богородского городского округа, Котельников и Бронниц.
Принять участие могли все желающие с 1 по 9 класс. Для ребят подготовили адаптивные задания, которые помогают познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге.
Второй тур пройдет на образовательной платформе в январе 2026 года. Итоги второго этапа подведут в начале февраля. Победители и призеры получат именные дипломы и смогут пополнить свое портфолио для учета индивидуальных достижений.
Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования региона с образовательной платформой Учи.Ру, а также "Месячника безопасности", направленного на повышение культуры безопасности детей в образовательных организациях.
В пресс-службе добавили, что организаторами олимпиады выступили Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа Учи.ру, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минпросвещения России и национального проекта "Инфраструктура для жизни".