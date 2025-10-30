Рейтинг@Mail.ru
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 30.10.2025
Новости Подмосковья
 
16:27 30.10.2025
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги" - РИА Новости, 30.10.2025
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"
Свыше 600 школьников из Московской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 30.10.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
котельники
ано "национальные приоритеты"
россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, АНО "Национальные приоритеты", Россия
Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"

Более 600 школьников Подмосковья приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Девушка стоит на тротуаре у пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка стоит на тротуаре у пешеходного перехода. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 школьников из Московской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Первый тур олимпиады проходил с 23 сентября по 26 октября. Второй тур запланирован на 27 января 2026 года.
Так, по итогам первого тура число участников выросло почти вдвое в сравнении с 2024 годом. Наиболее активно в олимпиаде участвовали школьники из Богородского городского округа, Котельников и Бронниц.
Принять участие могли все желающие с 1 по 9 класс. Для ребят подготовили адаптивные задания, которые помогают познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге.
Второй тур пройдет на образовательной платформе в январе 2026 года. Итоги второго этапа подведут в начале февраля. Победители и призеры получат именные дипломы и смогут пополнить свое портфолио для учета индивидуальных достижений.
Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования региона с образовательной платформой Учи.Ру, а также "Месячника безопасности", направленного на повышение культуры безопасности детей в образовательных организациях.
В пресс-службе добавили, что организаторами олимпиады выступили Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа Учи.ру, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минпросвещения России и национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Новости Подмосковья Московская область (Подмосковье) Котельники АНО "Национальные приоритеты" Россия
 
 
