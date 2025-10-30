Более 600 ребят Подмосковья поучаствовали в олимпиаде "Безопасные дороги"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 600 школьников из Московской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги", сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Первый тур олимпиады проходил с 23 сентября по 26 октября. Второй тур запланирован на 27 января 2026 года.

Так, по итогам первого тура число участников выросло почти вдвое в сравнении с 2024 годом. Наиболее активно в олимпиаде участвовали школьники из Богородского городского округа, Котельников и Бронниц.

Принять участие могли все желающие с 1 по 9 класс. Для ребят подготовили адаптивные задания, которые помогают познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге.

Второй тур пройдет на образовательной платформе в январе 2026 года. Итоги второго этапа подведут в начале февраля. Победители и призеры получат именные дипломы и смогут пополнить свое портфолио для учета индивидуальных достижений.

Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования региона с образовательной платформой Учи.Ру, а также "Месячника безопасности", направленного на повышение культуры безопасности детей в образовательных организациях.