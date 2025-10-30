https://ria.ru/20251030/dnr-2051817978.html
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия Сандры Эйры. Она признана виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил ее к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении
В суде было установлено, что в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину, где вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки она принимала участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до лета 2025 года. За это получила более 2 миллионов рублей.
Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Эйра находится в Херсоне, в конце августа она родила ребенка от боевика ВСУ с позывным "Джабари", а в мае перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака, ранее выяснило РИА Новости.