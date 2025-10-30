Рейтинг@Mail.ru
12:44 30.10.2025 (обновлено: 12:55 30.10.2025)
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. РИА Новости, 30.10.2025
днр, генеральная прокуратура рф
ДНР, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ

Воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии заочно приговорили к 13 годам колонии

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия Сандры Эйры. Она признана виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил ее к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении
В суде было установлено, что в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину, где вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки она принимала участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до лета 2025 года. За это получила более 2 миллионов рублей.
Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Эйра находится в Херсоне, в конце августа она родила ребенка от боевика ВСУ с позывным "Джабари", а в мае перевезла на Украину из Норвегии свою дочь от первого брака, ранее выяснило РИА Новости.
