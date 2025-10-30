https://ria.ru/20251030/dialog-2051824186.html
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в риторике отношений России и США
В Кремле не считают, что диалог РФ и США зашел в тупик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в риторике отношений России и США
Песков: диалог России и США не зашел в тупик