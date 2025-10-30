Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в риторике отношений России и США - РИА Новости, 30.10.2025
13:02 30.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в риторике отношений России и США
В Кремле не считают, что диалог РФ и США зашел в тупик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в риторике отношений России и США

Песков: диалог России и США не зашел в тупик

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле не считают, что диалог РФ и США зашел в тупик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не означает", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, означает ли изменение риторики в отношениях России и США то, что начавшийся диалог зашел в тупик и только апелляция к ядерному оружию сможет активировать контакты - и двусторонние, и по украинскому урегулированию.
