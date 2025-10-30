Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил более 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима
11:10 30.10.2025 (обновлено: 11:15 30.10.2025)
СК возбудил более 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима
СК возбудил более 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима
Свыше 8,5 тысяч дел о преступлениях киевского режима возбудили российские следователи, завершено расследование 877 дел в отношении более 1,1 тысячи обвиняемых,... РИА Новости, 30.10.2025
россия, луганск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил более 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима

СК завел свыше 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 8,5 тысяч дел о преступлениях киевского режима возбудили российские следователи, завершено расследование 877 дел в отношении более 1,1 тысячи обвиняемых, сообщил СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске заседание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
"На данный момент возбуждено 8523 уголовных дела о преступлениях киевского режима. Уже завершено расследование 877 уголовных дел в отношении 1151 обвиняемого", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СК назвал число пострадавших от украинских карательных операций в ЛНР и ДНР
28 октября, 13:40
 
