СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС

КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, сообщает региональный главк СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира полка ДПС ГИБДД МУ МВД России "Красноярское". Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в значительном и крупном размерах (часть 3 статьи 290, пункт "в" части 5 статьи 290 - два эпизода, пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ )… Уголовное дело направлено в прокуратуру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что речь идет о Владимире Евсеенко.

На командира полка было возбуждено дело по факту получения взятки от своего знакомого за приказы подчиненным не вносить его в базу ГИБДД в конце декабря 2024 года. Региональный СК сообщал, что с марта по август 2024 года фигурант получил частями от знакомого строительные материалы на общую сумму около 60 тысяч рублей. В обмен на взятку командир полка давал указания своим подчинённым об освобождении знакомого от административной ответственности. Также он способствовал невнесению в базу данных ГИБДД сведений о требованиях об удалении тонировки с автомобилей.

Кроме того, полицейский за общее покровительство деятельности представителя коммерческой компании получил от её представителя частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на общую сумму более 380 тысяч рублей.

После следователи выявили еще один факт взяточничества: в период с марта 2023 по апрель 2024 года экс-командир получил от представителя коммерческой компании взятку в виде автозапчастей для своего личного автомобиля BMW на сумму 216 тысяч рублей. В обмен на это он способствовал не привлечению водителей снегоболотоходов компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.