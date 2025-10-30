Рейтинг@Mail.ru
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС
07:05 30.10.2025
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС - РИА Новости, 30.10.2025
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС
Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, обвиняемого в получении взяток и... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
красноярск
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС

СК завершил дело о взятках против экс-командира красноярского полка ДПС Евсеенко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий, сообщает региональный главк СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира полка ДПС ГИБДД МУ МВД России "Красноярское". Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в значительном и крупном размерах (часть 3 статьи 290, пункт "в" части 5 статьи 290 - два эпизода, пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)… Уголовное дело направлено в прокуратуру", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
29 октября, 02:58
В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что речь идет о Владимире Евсеенко.
На командира полка было возбуждено дело по факту получения взятки от своего знакомого за приказы подчиненным не вносить его в базу ГИБДД в конце декабря 2024 года. Региональный СК сообщал, что с марта по август 2024 года фигурант получил частями от знакомого строительные материалы на общую сумму около 60 тысяч рублей. В обмен на взятку командир полка давал указания своим подчинённым об освобождении знакомого от административной ответственности. Также он способствовал невнесению в базу данных ГИБДД сведений о требованиях об удалении тонировки с автомобилей.
Кроме того, полицейский за общее покровительство деятельности представителя коммерческой компании получил от её представителя частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на общую сумму более 380 тысяч рублей.
После следователи выявили еще один факт взяточничества: в период с марта 2023 по апрель 2024 года экс-командир получил от представителя коммерческой компании взятку в виде автозапчастей для своего личного автомобиля BMW на сумму 216 тысяч рублей. В обмен на это он способствовал не привлечению водителей снегоболотоходов компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Региональный главк СК РФ отмечает, что в настоящее время фигурант содержится под стражей. На его имущество, сумма которого составляет более 1,5 миллионов рублей, наложен арест. Взяткодатели освобождены от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием и добровольном сообщении о даче взяток.
Мирза Мирзаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд вынес приговор замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву за взятки
28 октября, 15:39
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
