Хакеры атаковали сайт РПЦ
Официальный сайт Русской православной церкви подвергся хакерской атаке, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:51:00+03:00
2025-10-30T19:51:00+03:00
2025-10-30T21:53:00+03:00
религия
русская православная церковь
московская патриархия
происшествия
епископ зеленоградский савва (тутунов)
Хакеры атаковали сайт РПЦ
Замглавы Управделами Московской патриархии сообщил о хакерской атаке на сайт РПЦ