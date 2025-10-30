Рейтинг@Mail.ru
Хакеры атаковали сайт РПЦ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:51 30.10.2025 (обновлено: 21:53 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ddos-ataka-2051968662.html
Хакеры атаковали сайт РПЦ
Хакеры атаковали сайт РПЦ - РИА Новости, 30.10.2025
Хакеры атаковали сайт РПЦ
Официальный сайт Русской православной церкви подвергся хакерской атаке, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:51:00+03:00
2025-10-30T21:53:00+03:00
религия
русская православная церковь
московская патриархия
происшествия
епископ зеленоградский савва (тутунов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3d8d0b5ad5ed3161a70d429d0cfbe430.jpg
https://ria.ru/20251030/rpts-2051963717.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_512:507:2565:2047_1920x0_80_0_0_fde416ae7fee41cf7e544c4b1a729ccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, московская патриархия, происшествия, епископ зеленоградский савва (тутунов)
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Происшествия, Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Хакеры атаковали сайт РПЦ

Замглавы Управделами Московской патриархии сообщил о хакерской атаке на сайт РПЦ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный сайт Русской православной церкви подвергся хакерской атаке, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«

"Официальный сайт Русской православной церкви пока что, судя по всему, жёстко ддосят", – написал архиепископ в своем Telegram-канале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В РПЦ включили в месяцеслов первую святую из Северной Америки
Вчера, 21:06
 
РелигияРусская православная церковьМосковская ПатриархияПроисшествияЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала